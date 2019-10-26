الـVAR يصدم #الحزم 3 مرات أمام #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم للصدمة ثلاث مرات في الشوط الأول من مباراة الأهلي؛ وذلك بسبب تقنية الـVAR.

وكانت الصدمة الأولى هي عدم احتساب الحكم الكرواتي إيفان بيبك لركلة جزاء للحزم بعد عودته إلى التقنية، والتي رأت أن لاعب الأهلي لم يلمس الكرة، وبالتالي تراجع الحكم الكرواتي عن احتساب ركلة جزاء.

أما الصدمة الثانية فكانت إلغاء هدف سجله نادي الحزم، حيث عاد الحكم إلى تقنية الفار التي رأت وجود مخالفة على مُحرز الهدف بعد تدخله العنيف على اللاعب عبدالفتاح عسيري لقطع الكرة منه.

وكانت الصدمة الثالثة، وهي احتساب مخالفة من خارج منطقة “الست ياردات” للأهلي مع نهاية الشوط الأول، حيث قال حكام الفار للحكم بيبك وجود مخالفة على لاعب الحزم لويز فيليبي الذي تم طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الـ47 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الحزم والأهلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ولا يُعد الحزم النادي الوحيد الذي يعترض على تقنية الـVAR، حيث سبق لأندية مثل النصر والتعاون الاعتراض على التقنية.