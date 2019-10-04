الـVAR يقتل الأمل في مباراة الاتحاد والحزم

المواطن - محمد سمعه

أقدم الحكم الهولندي مارتن بيريز على إلغاء هدف ثانٍ أحرزه العميد في مباراة الاتحاد والحزم اليوم، وذلك بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد الـVAR.

وكان اللاعب البرازيلي رومارينيو سجل هدفًا ثانيًا لنادي الاتحاد في مباراة الاتحاد والحزم عند حلول الدقيقة السابعة والثمانين، ولكن بعد عودة الحكم لتقنية الـVAR قرر إلغاء الهدف؛ بسبب وجود لمسة يد قبل وصول الكرة إلى رومارينيو.

وبالطبع شعر الجمهور الاتحادي بخيبة أمل كبيرة، خاصة أن التقنية قتلت آخر أمل للجماهير الاتحادية للنجاة من الخسارة في مباراة الاتحاد والحزم، والاكتفاء على الأقل بالتعادل.

وبدأ الجمهور الاتحادي بعد مباراة الاتحاد والحزم بصب جام غضبه على المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا بإطلاق وسم يُطالب بطرده من جدران العميد بعد سوء الأداء الذي مرّ به العميد تحت قيادته في الفترة الأخيرة.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الاتحاد والحزم بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي الاتحاد، حيث تمكن اللاعب هارون كمارا من افتتاح التسجيل للعميد في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وحاول العميد تسجيل الهدف الثاني خلال الشوط الأول من مباراة الاتحاد والحزم، ولكن دون فائدة.

وباغت فريق الحزم، العميد خلال الشوط الأول من مباراة الاتحاد والحزم، حيث تمكن اللاعب فاجنر أليماو من إحراز هدف التعادل للحزم عند حلول الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والحزم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من مباراة الاتحاد والحزم، تراجع أداء العميد بشكل ملحوظ في المباراة؛ مما أعطى الفرصة لفريق الحزم للبحث عن تسجيل الهدف الثاني.

وتمكن اللاعب إدريس فتوحي من إحراز الهدف الثاني للفريق الحزماوي في مباراة الاتحاد والحزم عبر تصويبة جميلة في الدقيقة الرابعة والثمانين.

وانتهت مباراة الاتحاد والحزم بخسارة الاتحاد بثنائية مقابل هدف، حيث تجمد رصيد العميد عند تسع نقاط، بينما أصبح رصيد الحزم بعد الفوز عشر نقاط في المركز الرابع.