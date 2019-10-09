الفتح يدفع الثمن غاليًا بسبب تصرفه مع فتحي الجبال

المواطن - محمد سمعه

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح أداءً سيئًا للغاية بعد مرور ست جولات من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفشل الفتح في تحقيق الفوز في أول ست جولات حيث خسر خمس مباريات وتعادل فقط مع نادي الرائد في الجولة السادسة.

وقالت تقارير صحافية محلية إن نادي الفتح تراجع عن إقالة المدرب التونسي فتحي الجبال مدرب الفريق الأول وذلك بسبب الشرط الجزائي الكبير في عقده.

ويأتي تراجع الفتح عن إقالته بسبب موافقة الإدارة على التعاقد مع الجبال مقابل وجود شرط جزائي كبير في عقد المدرب مما يدل على عدم الخبرة الإدارية في الفتح.

وأصبح الفتح حاليًا مطالبًا بتقبل وجود المدرب فتحي الجبال، حتى لو تكررت النتائج السيئة خاصة أن فريق الفتح لن يستطيع تحمل قيمة الشرط الجزائي في حال قرر إقالة المدرب التونسي.

وستكون المباراة المقبلة لنادي الفتح في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام نادي العدالة يوم 18 أكتوبر الجاري ضمن لقاءات الجولة السابعة.