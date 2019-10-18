الفتح يستفيق ويحقق فوزه الأول بخماسية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الفتح في الفوز على نادي العدالة بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتألق نادي الفتح خلال الشوط الأول حيث سجل ثلاثة أهداف عبر كل من ميشال جاتوتا وغوستاف ويخايم وميتشيل تي فريدي في الدقائق الـ4 والـ41 والـ43.

ومع بداية الشوط الثاني سجل الفتح هدفه الرابع بالدقيقة الـ50 من ركلة جزاء عبر اللاعب مروان سعدان.

وقلص العدالة الفارق بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة الـ83 عبر اللاعب حسين العيسى في الدقيقة الرابعة والثمانين.

وأضاف الفتح الهدف الخامس بالدقيقة الـ86 عبر اللاعب ميتشيل تي فريدي.

وعند حلول الدقيقتين الـ88 والـ95 سجل العدالة الهدفين الثاني والثالث عبر اللاعب كاروليس ماستينور.

وكانت مباراة العدالة والفتح أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وأصبح رصيد الفتح بعد الفوز 4 نقاط في المركز الخامس عشر، خاصة أنه حقق فوزه الأول، أما رصيد العدالة فتجمد عند سبع نقاط في المركز التاسع.