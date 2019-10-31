الفتح يُعاني ضد #الهلال في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

يلعب الفتح ضد الهلال اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفتح ضد الهلال

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفتح يُعاني دفاعيًا ضد الهلال خلال المباريات التي جمعت الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين.

وأضافت أن الفتح لم يتلق أهدافاً أمام فريق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين أكثر من التي تلقاها ضد الهلال برصيد 49 هدفًا، بالتساوي مع النادي الأهلي.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، وذلك قبل مباراة الفتح ضد الهلال اليوم، فيما يقع النموذجي في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط.