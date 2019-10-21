الفراج عن حكم مباراة الهلال والسد: الله يكفينا شره

المواطن - مروة نبيل

أثار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حالة من الجدل؛ بسبب اختياره الحكم السنغافوري محمد تقي لإدارة مباراة الهلال والسد القطري.

ويلعب الهلال والسد القطري في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، مساء يوم الثلاثاء، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض.

وعلق الإعلامي وليد الفراج على حكم مباراة الهلال والسد القطري قائلًا: “تاريخ الحكم السنغافوري محمد تقي غير مطمئن، ونتمنى أن تكون أوهام”.

وتابع الفراج قائلًا: “نتمنى من اتحاد الكرة الآسيوي أن تكون مباراة الهلال لائقة تحكيميًّا.. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.. 7 لاعبين هلاليين مهددين بالإيقاف.. الله يكفينا شر الحكم السنغافوري محمد تقي”.

وقال الناقد الرياضي محمد الشيخ: “لا نخشى على الهلال إلا من الهلال نفسه بالإضافة لمشاركة الحكم السنغافوري في إفساد اللقاء.. بالمنطق اللقاء منتهي وفقًا لنتيجة الذهاب”.

وتابع الشيخ خلال تصريحاته في برنامج “الدوري مع وليد”: “التحكيم الآسيوي ليس جديدًا علينا.. وجود محمد تقي هو لأجل حدوث مجزرة تحكيمية أو يجهز الهلال للنهائي بعدد من الإيقافات”.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي سلطان اللحياني: “لماذا لم يتم تكليف حكم مميز للقاء الإياب بين الهلال والسد القطري؟! ولكن يجب أن يحذر اللاعبين الهلاليين”.