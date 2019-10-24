الفريق الحربي يرعى تخرج مجندات الأمن العام

المواطن - الرياض

رعى مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، حفل تخرج الدورة الثانية لمجندات الأمن العام صباح اليوم الخميس الذي أقيم بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض والذي يندرج ضمن خطط الأمن العام للاستفادة من العنصر النسائي في عدد من التخصصات الأمنية والفنية.

وعبر الحربي عن سعادته بتخرج عدد من منسوبات الأمن العام اللائي تلقين تدريبهن وتأهيلهن في المعهد النسوي للأمن العام بمدينة تدريب الأمن العام.

وقال إن المرأة السعودية قد أثبتت نجاحًا في كثير من ميادين العمل ونحن نحتفل هذا اليوم بتخريج دفعة جديدة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حفظة الله على الدعم الكريم لقطاع الأمن العام، كما يسرني أن أتقدم بالتهنئة لكافة الخريجات اللائي احتفلن بتخرجهن صباح هذا اليوم ليكنّ إضافة هامة في مسيرة الأمن العام وينضممن إلى إخوتهم رجال الأمن العام الذي سطروا بتاريخ ناصع صفحات من العطاء خدمة للدين ثم المليك والوطن.

كما أثنى على الجدية التي رافقت فترة التدريب لكافة الخريجات طيلة البرنامج التدريبي وذكرهن بضرورة استشعار المسؤولية والخوف من الله والعمل بروح الفريق الواحد وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن في أي موقع.