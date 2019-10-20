الفوز شعار الجولة السابعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

اختتمت، مساء اليوم الأحد، منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط تألق كبير من معظم الفرق.

وكان الفوز هو السمة الغالبة في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث انتهت 7 مباريات بالتعادل، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهة واحدة، وشهدت تسجيل 24 هدفًا.

نتائج الجولة السابعة:

ونجح الفتح في تحقيق فوز عريض خارج ملعبه على العدالة، حيث تغلب على مضيفه بنتيجة 5/3، وفاز الهلال بثلاثية نظيفة على ضمك، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الفوز على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتمكن الشباب من الفوز على ضيفه الاتفاق بهدفين مقابل هدف، وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على الرائد بهدفين نظيفين، وفاز الوحدة على الاتحاد بهدف دون رد.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد نظيره الفيحاء بهدف لكل منهما، واختتمت منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الفيصلي على الحزم بنتيجة 1/0.