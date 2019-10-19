الفوز يبتسم للبلوز بـ مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد بعد معاناة

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بـ تشيلسي في تحقيق فوز صعب في مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد، التي أُقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد، بمحاولات هجومية من جانب فريق تشيلسي الذي قاتل من أجل إحراز الهدف الأول في المباراة.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد، كثف نادي تشيلسي من محاولاته الهجومية؛ وذلك من أجل إحراز الهدف الأول في المباراة.

وبعد معاناة نجح البلوز في فك الشفرة الدفاعية للخصم فأحرز الإسباني ماركوس ألونسو الهدف الوحيد في مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد للنادي اللندني عند حلول الدقيقة الرابعة والسبعين، بعد تصويبة مخادعة لحارس نيوكاسل.

وظل نادي البلوز يُقاتل من أجل إضافة الهدف الثاني وتأمين النقاط الثلاث في مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد، ولكن دفاعات نيوكاسل تعاملت مع هجمات نادي تشيلسي، لينتهي اللقاء بفوز البلوز بهدف دون رد.

وبعد نهاية مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد، أصبح رصيد البلوز 17 نقطة في المركز الثالث، أما رصيد نيوكاسل فتجمد عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي.

وكانت مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد أُقيمت اليوم السبت على ملعب ستامفود بريدج معقل البلوز في مدينة لندن البريطانية.

وتُعد مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد هي ثاني مباراة يتمكن فيها تشيلسي من تحقيق الفوز على أرضه بعد الفوز في الجولة السابعة على نادي برايتون.

يذكر أنه بعد نهاية مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد، سيواجه تشيلسي في الجولة العاشرة فريق بيرنلي يوم السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري.