الفيحاء والاتفاق أحباء بالتعادل في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الفيحاء والاتفاق اليوم في الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ولم ينجح الفريقان في إحراز أي أهداف خلال الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني نجح الفيحاء في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب أحمد بامسعود في الدقيقة الـ75.

ولم ينتظر الاتفاق طويلًا حتى نجح اللاعب هزاع الهزاع في إحراز هدف التعادل لفارس الدهناء في الدقيقة الـ80.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، ليُصبح رصيد الفيحاء بعد التعادل 10 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما أصبح رصيد الاتفاق 10 نقاط في المركز التاسع.