الفيصلي يتألق ويفوز على #الحزم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الفيصلي ضد الحزم، التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في ختام مواجهات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز عنابي سدير بهدف دون رد.

الفيصلي ضد الحزم:

وبدأت مباراة الفيصلي ضد الحزم بشكل قوي من الفريقين وتقاسما السيطرة على أحداثه، وأهدر كل منهما العديد من الفرص، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الفيصلي ضد الحزم اليوم، ظهر عنابي سدير بشكل أفضل، ونجح لاعبه خالد الغامدي في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 58 من كرة رأسية مميزة.

وسيطر لاعبو عنابي سدير على أحداث مباراة الفيصلي ضد الحزم بشكل كامل بعد الهدف، وأهدروا أكثر من فرصة، وكاد خالد كعبي أن يُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 76، ولكن اصطدمت كرته بالعارضة.

واستمرت محاولات عنابي سدير بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة الفيصلي ضد الحزم بتحقيق أصحاب الأرض لفوز هام بهدف نظيف.

وبعد مباراة الفيصلي ضد الحزم اليوم، رفع عنابي سدير رصيده إلى 14 نقطة، متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكنه يملك مباراة مؤجلة أمام النصر.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم عند النقطة 10، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد خسارته ضد الفيصلي اليوم، عقب 3 انتصارات متتالية.