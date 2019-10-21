الفيصلي يُعلق على رفض شكواه ضد #النصر

المواطن - مروة نبيل

أصدر نادي الفيصلي بيانًا رسميًّا، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بشأن رفض مركز التحكيم الرياضي السعودي لشكواه ضد النصر.

وكان نادي الفيصلي قد تقدم بشكوى إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي لمطالبة النصر بدفع 10% كغرامة في كل مرة يُرسل فيها مستحقات صفقتي سلطان الغنام وحمد المنصور بصورة متأخرة.

وجاء في بيان الفيصلي: “بناء على ما ورد من مركز التحكيم الرياضي السعودي بتأييد قرار غرفة فض المنازعات برفض غرامة التأخير المضمنة في عقد انتقال اللاعبين سلطان الغنام وحمد المنصور؛ لأنه من باب الربا الصريح، عليه فإن إدارة النادي تود أن توضح للجميع بعض الأمور”.

وقال: “بما أن البت في هذه القضية اعتمد على حكم فقهي فإننا نستغرب ممارسة غرفة فض المنازعات دور المفتي في أمور فقهية ليست من اختصاصها، وذلك بالحكم على هذه الحالة بأنها من باب الربا الصريح عن طريق الاجتهاد والقياس”.

وتابع: “وكان بالإمكان الرجوع المباشر لإحدى الهيئات الشرعية وعرض هذه الحالة واستخراج فتوى خاصة بها والبناء عليها؛ وذلك منعًا للجدل والتفسيرات والتأويلات من جهات غير متخصصة في الأحكام الفقهية”.

وأضاف: “ثانيًا: أوضحت غرفة فض المنازعات بأن المقصود بالنظام العام هو أحكام الشريعة الإسلامية وتأكيدًا على ما جاء في أسباب الحكم المستأنف من أن الشريعة الإسلامية قد قررت بطلان كل شرط يتعارض مع نصوصها القطعية، ومن ذلك الشروط المشتملة على الربا المتمثلة في الفائدة مقابل التأخير في سداد الدين عليه فإننا نوضح بأن عقود اللاعبين تُعد أصولًا وليست سلف أو دين”.

وواصل: “ثالثًا: تأمل إدارة النادي من الجهات المعنية في القطاع الرياضي صياغة مواد وأحكام تمنع المماطلة في إعطاء الحقوق؛ لما يسببه ذلك من إرباك لميزانيات الأندية الأمر الذي يعيق الحوكمة بشكل مباشر”.

واستكمل بيان الفيصلي هذه الجزئية قائلًا: “تأكيدًا لأهمية ذلك ومن منطلق حرص الإدارة بالمحافظة على أهم إدارات النادي المتمثلة بالاستثمار في عقود اللاعبين، بادرت بوضع البنود التي من شأنها إلزام الأطراف الأخرى بالسداد في الأوقات المتفق عليها”.

وأردف: “رابعًا: تعرض الفيصلي خلال تلك الفترة إلى ظروف مادية اضطر على إثرها إلى بيع عقود العديد من اللاعبين؛ وذلك بسبب عدم الالتزام من قبل الأشقاء في نادي النصر بموعد السداد المتفق عليه”.

واختتم نادي الفيصلي بيانه قائلًا: “تتقبل الإدارة قرارات الجهات التحكيمية وتمتثل لها، وما تبديه من ملاحظات وتحفظات حول تلك القرارات ما هو إلا من باب ترسيخ قيم العدالة والشفافية واحترام التخصص”.