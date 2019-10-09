الفيصل في حلقة نقاش الحج: بالإرادة والإدارة تتحقق الصدارة

المواطن - جدة

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، أن خدمة ضيوف الرحمن أمانة في أعناق أبناء هذه البلاد.

وقال الأمير خالد الفيصل لدى تدشينه حلقة نقاش الحج في موسمها الرابع والتي تأتي استعدادًا لموسم حج العام الحالي 1441هـ: نحن في هذه البلاد في رقابنا أمانة هي أن نوفر الخدمات لضيوف الرحمن وقد شرفنا الله باستضافتهم.

وأضاف: يجب علينا أن نثبت للعالم أجمع أن النظام الإسلامي هو أعظم وأفضل نظام يخدم الإنسان والمكان.

وتابع أمير مكة: نعم حققنا نجاحًا كبيرًا ولكن أرجو ألّا يكون ذلك آخر المطاف بل ل ابد أن نسعى لتحقيق الآمال المعقودة علينا تجاه تطوير جميع خدمات الحج إلى المستوى الذي يتمناه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وختم الأمير خالد الفيصل بالقول: أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعًا لتنهضوا بمدينة مكة والمشاعر المقدسة إلى المكانة التي تستحقها فبالإرادة والإدارة تتحقق الصدارة.

وفي كلمة لوزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن قدم شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على رعايته واهتمامه بشؤون الحج وقيادته الملهمة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن.

وقال الدكتور بنتن: “نحمد الله سبحانه وتعالى على انقضاء موسم حج ١٤٤٠هـ بنجاح شهده العالم أجمع، تضافرت فيه جهود منظومة متكاملة من قبل كافة القطاعات الحكومية والخاصة باهتمام مباشر من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ومتابعة دؤوبة من رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل”.

ووجه شكره لكل من ساهم في تنفيذ المشاريع والمبادرات التي أحدثت نقلة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية التي تم تنفيذها خلال موسم العام المنصرم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة”.

وأكد وزير الحج أن منصات الحج الذكي والمشاريع التقنية الخاصة بإدارة عمليات النقل وإدارة الحشود كان لها دور كبير في راحة وسلامة ضيوف الرحمن حيث جاءت هذه المشاريع نتيجة تعاون ومشاركة جهات حكومية مختلفة ساهمت في تطوير الخدمات وتحسين الأداء وإزالة المعوقات.

ونوه وزير الحج والعمرة إلى أن العمل جارِ لمناقشة المبادرات التي ستساهم في تقديم المزيد من التسهيلات لضيوف الرحمن.

من جهته، قال وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح: شكرًا لله عز وجل على ما منّ به علينا جميعا بخدمة ضيوفه الكرام حجاجًا ومعتمرين والشكر أيضًا له سبحانه وتعالى أن وفقنا لتحقيق موسم حج مميز في العام الماضي على جميع المستويات وبإشادة الجميع ويسرني في هذا اليوم المبارك أن أرفع الشكر والتقدير لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل على جهوده ودعمه لجميع القطاعات الحكومية والأهلية لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، والشكر أيضًا للأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس لجنة الحج المركزية على متابعته الميدانية ووقوفه ومباشرته لمراحل تنقلات الحجاج لأدائهم مناسكهم.

وختم بالقول “لكي يتواصل النجاح وتستمر الإنجازات فلا بد من العمل الدؤوب والتطوير المستمر وتكريس كل ما تحقق من نجاحات ومعالجة ما قد يكون من ملاحظات ولذلك تأتي حلقة نقاش الحج في عامه الرابع لتؤكد النهج الذي اتخذته لجنة الحج المركزية بالتخطيط والاستعداد المبكر لموسم الحج فور انتهاء الموسم الماضي”.

وفي الختام كرّم الأمير خالد الفيصل الرعاة ثم انطلقت جلسات الحلقة التي ناقشت خدمات الإسكان والنقل والإعاشة والاستقبال والمغادرة والخدمات والمرافق.

وعكف المشاركون خلال جلسات النقاش على دراسة ومناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المتصلة بشؤون الحج والحجاج.

وتهدف حلقة النقاش بشكل أساسي إلى تعزيز الإيجابيات ومناقشة ودراسة أهم الملاحظات المرصودة خلال موسم حج العام الماضي والتي تم الانتهاء منها مؤخرًا، وذلك بهدف وضع الحلول المناسبة لها..