القاضي لـ”المواطن”: ما قام به الشابان والفتيات يندرج تحت لائحتي الذوق العام والجرائم المعلوماتية

المواطن - محمد الغبيشي - الرياض

أثار مقطع فيديو حالة من الغضب والاستنكار، حيث ظهر فيه وافدان من الجنسية السورية يتحرشان بعدد من الشابات في وضع انتقده العديد من المواطنين والمقيمين.

وأكد المحامي عبدالكريم القاضي، في تصريحات إلى “المواطن“، أن لائحة الذوق العام تشمل الفعل الوارد والمتداول لمخالفته المنصوص عليه في لائحة الذوق العام لما تحمله من عبارات تخدش الحياء تسهم في إثارة الغرائز أو تروج للإباحية ومباشرة الأفعال الممنوعة، ووضع المظهر العام في حرج وتوزيع للرذيلة والمتاجرة بالترفيه الخادش للحياء في الأماكن العامة دون رقيب، بالإضافة إلى إشعال غرائز الآخرين في الحدائق والأماكن العامة غير المسموح بها، والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه مخالفة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر، أو بما يؤذي مما تستدعي على مرتكبيها الغرامة المالية وحذف وإلغاء ما التقطوه من صور.

وأضاف أن من شأن ذلك تكليف صاحب التصوير والنشر السجن مدة تصل إلى سنة وتحميله غرامة تقارب نصف مليون، وفق نظام الجرائم المعلوماتية مما يعد ذلك جرمًا؛ لأنه إذا كان الدافع له المساس بالآداب العامة، حيث يعاقب القائم به وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة ونصها الإساءة للحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.

وقبضت الجهات الأمنية على وافدين من الجنسية السورية ظهرا في مقطع فيديو يتحرشان بعدد من الفتيات ونشر المقطع مصحوب بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة.

وظهر في المقطع أحد الشابين وهو يقترب من الفتيات بشكل واضح ويطلب الحصول على سناب أي واحدة منهن ثم طلب منهن أن يتحدينه في شرب الشيشة الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين المواطنين والمواطنات الذين طالبوا بالقبض عليه.