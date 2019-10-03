القبض على مواطن روع طفلًا وعنفه وأشعل النار لإخافته بالرياض

القبض على مواطن روع طفلًا وعنفه وأشعل النار لإخافته بالرياض

2019/10/03
الساعة 5:45 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يتعدى على طفل ويعنفه ويروعه بإشعال قداحة لإخافته.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله تعدي أحد الأشخاص على طفل وتعنيفه وترويعه بإشعال قداحة لإخافته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال – بفضلٍ من الله – , عن تحديد هويته, حيث اتضح أنه مواطن من أقارب الطفل ، في العقد الخامس من العمر ، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.
وشرطة منطقة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.


هل قرأت هذا ؟
  • #وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة المراعي
    •
  • #النصر يبدأ مرحلة الاستقرار
    •
  • منشآت توقع مذكرة تفاهم للتوعية التمويلية مع سمة
    •
  • تحت شعار “بتقدري” .. الفيفا يُعلن انطلاق دوري جدة النسائي لكرة القدم
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :