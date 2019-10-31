القبض على مُعلمة أمريكية تبيع شهادات طبية مزورة للطلاب

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أُلقي القبض على امرأة أمريكية بعدما تبين أنها تبيع الأعذار الطبية للطلاب؛ حتى يتمكنوا من الخروج من المدرسة.

وبحسب موقع “نيوزويك”، فإن المعلمة تدعى بليندا غيل فودرن، 52 عامًا، من ولاية لويزيانا الأمريكية، وتم اكتشاف أمرها بعدما تلقى طبيب محلي، اتصالًا هاتفيًا، من مجلس المدرسة؛ لمتابعة الطلاب الذين قدموا ملاحظات طبية، تعفيهم من الحضور المدرسي، ليؤكد أنه لم يتعامل مع أي طالب، ولم يأذن بأي ملاحظات طبية.

وبدأ التحقيق بعد إجابة الطبيب، ليتبين أن المُعلمة، كانت تبيع تلك الملاحظات إلى الطلبة؛ بسعر 20 دولارًا، حتى يتمكنوا من التغيب عن المدرسة وعدم معاقبتهم على غيابهم، ومن ضمن “عملائها” طالبان اشتريا 14 ملاحظة دفعة واحدة.

وإذا ثبتت إدانتها، فستواجه السجن لمدة 5 خمس سنوات، وغرامة 15 ألف دولار.