القرار الجديد يضع 15 ناديًا على الطريق الصحيح

المواطن - محمد سمعه

تنتظر أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الحصول على ثمار القرار الجديد الذي أصدرته الهيئة العامة للرياضة مؤخرًا.

وأعلن فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة نتائج المرحلة الأولى من تطبيق المعايير الإدارية والمالية الخاصة بنظام الحوكمة في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تخوّل للأندية الحصول على دعم إضافي وفقًا لإستراتيجية الدعم المعلنة في شهر يوليو الماضي.

ويحصل كل نادٍ وفقًا لهذه الإستراتيجية على 20 مليون ريال في الموسم الواحد مقسمة بشكل شهر، في حال تطبيق إجراءات الحوكمة ومعاييرها المرتبطة بالإستراتيجية والقيادة والهيكلة الإدارية والإدارة التشغيلية ومسؤولية أصحاب العلاقة والالتزام والتحكم والمراقبة واللوائح الداخلية.

بالتأكيد العمل على تحفيز الأندية باستقطاب الجماهير وتطوير البنية التحتية وتصحيح الأوضاع الإدارية مع تقديم المكافأة لها بدعمها ماليًّا يجعل الأندية ماضية في الطريق الصحيح من حيث تفادي السقوط في فخ الديون، بالإضافة إلى صرف الأموال المقدمة لها في المسار الصحيح مثل التعاقد مع صفقات مهمة للفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى صرف رواتب اللاعبين وغيرها.

وأوضح البيان أن 15 من أصل 16 ناديًا أصبحوا مؤهلين للحصول على الدعم بعد تقييم شهر سبتمبر 2019 وحتى الثلاثة الأشهر المقبلة، الذي يستوجب أن يحصل النادي على نسبة تقييم لا تقل عن نقطتين من أصل 5 نقاط.

ولفت البيان إلى أن نادي الحزم لم ينجح في تحقيق النسبة المطلوبة بعد حصوله على نسبة تقييم أقل من (2) بمعدل 1.38 من 5.