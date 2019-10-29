القصري يكشف سبب هزائم #العدالة

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني التونسي إسكندر القصري سبب الهزائم التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة خلال الفترة الأخيرة، رغم بدايته الجيدة في الدوري.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء، والهزيمة في 5 مواجهات.

وتحدث القصري عن فريق العدالة قائلًا: “قدمنا أداء جيدًا بداية الموسم والفريق جاهز على المستويين الفني والذهني، وهو محط أنظار للفنيين، خسارتنا في مباراة الفيصلي أفقدتنا الثقة، وواجهنا صعوبة في المباريات التي تلتها”.

وتابع حديثه قائلًا: “لدينا لاعبين شبان مميزين تنقصهم الخبرة، نحتاج فقط أن نصبر عليهم… البطاقة الحمراء التي تلقيناها في مباراة الفتح صعبت اللقاء علينا، ونتحمل مسؤولية الخسارة الكبيرة”.

واختتم المدرب التونسي تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “بسبب التسرع وبعض الأخطاء الفنية، أضعنا عدة فرص محققة أمام الاتفاق”.