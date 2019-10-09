القوات التركية تسعى لتعطيش مليوني سوري باستهداف سد المنصورة

القوات التركية تسعى لتعطيش مليوني سوري باستهداف سد المنصورة

2019/10/09
الساعة 6:47 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أفادت قناة العربية أن القوات التركية التي تنفذ عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، استهدفت سد المنصورة الذي يمد مليوني سوري بمياه الشرب.

من جانبه طالب حلف شمالي الأطلسي تركيا بتفادي إجراءات تؤدي إلى زيادة التوتر والمعاناة الإنسانية في سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن اليوم انطلاق عملية عسكرية في سوريا لملاحقة الإرهابيين على حد وصفه.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية في الشمال السوري فيما بدأت مدافع الهاون في إطلاق قاذفاتها تجاه بلدة تل أبيض السورية.

وقال الرئيس التركي، الذي أطلق على العملية اسم نبع السلام، إن “الجيش أطلق العملية العسكرية ضد تنظيمي بي كا كا وداعش الإرهابيين”.


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