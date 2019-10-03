القيادة الفلسطينية: عبور الأخضر إلى فلسطين بالترتيب مع الفيفا والأردن

المواطن - محمد سمعه

أوضحت القيادة الفلسطينية منذ قليل أن عبور المنتخب السعودي إلى الأراضي الفلسطينية سيتم بالترتيب مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والسلطات الأردنية.

وذكر الحساب الرسمي لقناة العربية عبر تويتر أن الأخضر سيذهب إلى فلسطين بعد التنسيق التام من الجانب الفلسطيني مع الفيفا والأردن.

وأضافت القيادة الفلسطينية أن هناك حافلات ستنقل المنتخب السعودي من مطار عمّان بالأردن إلى مدينة رام الله بترتيب خاص.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، موافقته على خوض مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب فلسطين في تصفيات آسيا المزدوجة في مدينة رام الله الفلسطينية.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة عبر تويتر أن الأخضر سيخوض مباراته أمام المنتخب الفلسطيني يوم 15 أكتوبر على ملعب الشهيد فيصل الحسيني في مدينة رام الله الفلسطينية.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة أن ذلك يأتي لتلبية طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ورغبتهم في استضافة المباراة وحرصًا كذلك على ألا يُحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جماهيره أسوة بالدول الأخرى، والتزامًا بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم للعب المباريات حسب الجدول المقرر.