“الكتمان” سلاح الاتحاد قبل فوات الأوان

المواطن - محمد سمعه

سيقوم مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، بتغيير قوام الفريق الأول لكرة القدم وذلك عند حلول فترة الانتقالات الشتوية من أجل تصحيح المسار قبل فوات الأوان.

وعانى الفريق الأول لنادي الاتحاد من تراجع النتائج بصورة مخيبة للآمال، حيث كان آخرها الخسارة من نادي الحزم بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة السادسة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويخطط مجلس إدارة الاتحاد للتعاقد مع 4 صفقات، لكن مجلس أنمار الحائلي سيعتمد على سلاح “الكتمان” من أجل ضمان اقتراب الصفقات من صفوف الاتحاد.

من ناحية أخرى، يُفكر مجلس إدارة نادي الاتحاد في التعاقد مع المدرب الروماني إدي يوردانيسكو مدرب نادي غاز ميتان الروماني في حال تم الإقرار بإقالة التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وفي سياق منفصل، كشف اللاعب التشيلي لويس خيمينيز، لاعب الاتحاد السابق، كواليس أيامه الأخيرة مع العميد قبل فسخ عقده من قبل إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي.

وتحدث لويس خيمينيز قائلًا: هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك الأمر طوال مشواري الكروي، هناك تجربتي كانت معقدة، لكن الأمر انتهى أخيرًا.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد قرر فسخ عقد لويس خيمينيز بعد الخسارة من الهلال بثلاثية مقابل هدف في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرض لويس خيمينيز خلال فترة تواجده بنادي الاتحاد لتهديدات بالقتل؛ بسبب هبوط أدائه وعدم تقديمه للأداء المنتظر منه مع العميد.