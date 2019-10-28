الكشف عن الفائزين وصندوق دعم الإعلاميين الأبرز في حفل جائزة التميز

المواطن - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، مساء أمس الاثنين، عن أسماء الفائزين بجوائز التميز للإعلام الرياضي لعام 2019، وذلك في حفل كبير برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وحضر الحفل وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ورئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين، ورئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد بن حمد المالك، ورئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية محمد جميل عبدالقادر، ونخبة من الإعلاميين الرياضيين من داخل وخارج المملكة وأعضاء الاتحاد.

جائزة التميز للإعلام الرياضي:

وتضمنت هذه الجائزة سبعة فروع هي: المقال الصحفي، التحقيق الصحفي، الحوار الصحفي، الصورة الصحفية، التقرير التلفزيوني، الإعلامي الواعد، وأخيرًا الإعلامي الأولمبي، حيث تقدم للمشاركة في هذه الجائزة ما يقارب 543 مشاركًا، فيما بلغت المشاركات المرشحة للحصول على هذه الجائزة 68 مشاركة.

ويأتي إطلاق جائزة التميز للإعلام الرياضي كأول حدث من نوعه يقام في المملكة ضمن برامج مبادرة الاتحاد لتطوير الإعلام الرياضي؛ بهدف تشجيع ودعم الإعلاميين الرياضيين والارتقاء بالمواد الإعلامية الرياضية.

الفائزون بالجوائز:

وجاءت نتائج الفائزين بالجوائز، كالتالي؛ أولًا، فرع المقال الصحفي: وفاز بالجائزة محمد أحمد العمري، ثانيًا، فرع التحقيق الصحفي: وفاز بالجائزة محمد عبدالباري العيدروس، ثالثًا، فرع الحوار الصحفي: وفاز بالجائزة عبدالرحمن مشبب القحطاني.

وفاز في فرع الصورة الصحفية علي أحمد خمج، فيما حصد علي طالب شراية الجائزة في فرع التقرير التلفزيوني، سادسًا، فرع الإعلامي الواعد، وحصد المركز الأول عساف الخليفي، وحل فارس الفزي ثانيًا، وعمر العقيل ثالثًا، وفاز بفرع الإعلامي الأولمبي، أمل السعيد، وحل عبدالله الغزال ثانيًا، وحسام آل نصر ثالثًا.

إنشاء صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين:

وأعلن رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، الدكتور رجاء الله السلمي، خلال الحفل، عن إنشاء صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين، الذي يهدف تقديم الدعم والمساعدة للإعلاميين الرياضيين وأسرهم وتلمس احتياجاتهم.

ومن المقرر أن تتولى لجنة خاصة بالصندوق إدارة شؤونه وتنظيمه، حيث سيتم الكشف عن تفاصيل هذا الصندوق وأهدافه والفئات المستهدفة فيه بالاجتماع القادم لمجلس إدارة الاتحاد.

عبدالعزيز الفيصل يدعم الصندوق:

وفي هذا السياق، أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تقديم دعم خاص للصندوق، بمبلغ نصف مليون ريال، تقديرًا ووفاءً للزملاء الإعلاميين وإيمانًا منه بدورهم الكبير في تطوير الإعلام الرياضي على مر الأجيال والعصور الماضية.