الكشف عن 10 مشاريع رقمية مبتكرة لرواد أعمال سعوديين بـ جيتكس 2019

المواطن- الرياض

تكشف شركة الاتصالات السعودية، STC عن عشرة مشاريع لمنصات رقمية مبتكرة نفذها شبان وشابات سعوديون وذلك خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2019 بدبي الذي ينطلق (غداً) الأحد من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يزاح الستار عن أفضل عشرة مشاريع ريادة أعمال في العام الحالي، فازت بدعم الشركة عبر حاضنتها انسبايريو وذلك في مجالات المدفوعات الرقمية والتقنية والاقتصاد والتعليم والصحة والرياضة، منها مشروع “سلفة” الذي يعد أو منصة إلكترونية لإقراض المبالغ الصغيرة بقيمة تصل لخمسة آلاف ريال وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 دقيقة.

وأشار المدير العام للتواصل المؤسسي محمد بن راشد أباالخيل إلى أن معرض هذا العام يضم الخدمات والحلول الرقمية المستقبلية بشكل يُثري حياة الأفراد والمؤسسات، مشيراً إلى أن STC ليست مجرد شركة اتصالات بل هي مُمكِّن رقمي ولاعب محوري في التحول الرقمي الذي تشهده المملكة وفق رؤية 2030.

وأوضح إلى STC ستروي عبر رواد ورائدات أعمال سعوديين قصص نجاح مبتكرة بعدما قدمت لهم STC عبر حاضنة الأعمال انسبايريو الدعم والتدريب وبناء العلاقات.

وأضاف أباالخيل أن المشاركة ستتضمن أيضاً توقيع اتفاقات متعددة مع كبرى الشركات العالمية، حيث تعمل STC من خلال استراتيجيتها بشكل أساسي على نمو الخدمات والمنصات والبنية التحتية الرقمية، مع مراعاة تحقيق قيمة أكبر من أصولها الحالية المتمثلة في موظفيها وعلامتها التجارية وقاعدة بياناتها والأصول التقنية وشركائها من شركات الأعمال لضمان توفر الموارد الكافية للاستثمار في الفرص المقبلة.