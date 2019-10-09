الكهرباء تحصد جائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي

المواطن - واس

حصدت الشركة السعودية للكهرباء جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، عن فرع أفضل تطبيقات الإدارة البيئية، وذلك خلال حفل افتتاح المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة بحضور 56 دولة إسلامية، تحت رعاية الملك محمد السادس، في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في الرباط.

ومثل الشركة في استلام الجائزة التي تعد الأهم في العالمين العربي والإسلامي, مدير دائرة تطوير حماية البيئة المهندس عبدالرحمن جستنيه، ويأتي حصول “السعودية للكهرباء” على الجائزة استمراراً لإنجازاتها في مواكبة رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

وسبق أن حصلت “السعودية للكهرباء” على جوائز وشهادات بارزة في مجال الالتزام البيئي على المستوى العربي والمحلي والدولي، حيث حصلت العام الماضي على جائزة فكرة العام الكبرى من مجموعة دبي للجودة عن إنجازها في مجال تحويل الرماد الكربوني من نفايات خطرة إلى مصدر مساعد للوقود بمصانع الإسمنت، لتترشح تلقائياً للمنافسة الدولية على جائزة فكرة العام الكبرى الدولية للابتكار، بعد اختيارها كأفضل فكرة من قبل لجنة التحكيم بين جميع الفئات لهذا العام.

كما حصلت العديد من محطات التوليد على شهادة الأيزو العالمية في مجالات الجودة والالتزام البيئي، في ظل تطبيق معايير موثوقة وفعالة للجودة والأنظمة البيئة، بعد إجراء عمليات مراجعة دقيقة وشاملة، وتنفيذ زيارات ميدانية متعددة، إضافةً إلى نجاح الشركة منذ عدة سنوات في تحقيق المركز الثالث في جائزة المملكة الدولية للإدارة البيئية في دورتها الخامسة من بين الشركات والمؤسسات الخليجية والعربية.

وتستخدم الشركة تقنيات فنية حديثة في عملية تشغيل محطات التوليد بهدف إنتاج طاقة نظيفة، وإنشاء محطات توليد مركبة، وتستخدم الوقود النظيف مثل الغاز الطبيعي، وتطبق معايير دولية دقيقة بهدف تحقيق تنمية بيئية مستدامة في منشآتها المختلفة.

كما أنجزت الشركة، مراحل متقدمة في عملية الربط الكهربائي بين مناطق المملكة مما أسهم في تقليل الاحتياطي الدوار في الشبكة، وبالتالي خفض الانبعاثات الملوثة للهواء الناتجة عن حرق المزيد من الوقود، وعمدت إلى استخدام مواد وتطبيق وسائل واستحداث تقنيات تلبي المتطلبات البيئية في جميع مواقع العمل.

يُذكر أن “السعودية للكهرباء” تعمل وفق سياسة بيئية طموحة تهدف إلى المحافظة على البيئة والصحة العامة ودعم التنمية المستدامة، مع الالتزام بالمعايير البيئية الوطنية والعالمية، وشكلت فريقاً فنياً يمثل جميع أنشطة الشركة ووضعت خطة تنفيذية تتضمن أهدافاً وغايات وبرامج زمنية ومهاماً ومسؤوليات لتفعيل هذه السياسة وترجمتها إلى واقع ملموس، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج بيئية مهمة واقتناص جوائز دولية وعربية وإقليمية بارزة.