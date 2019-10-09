الكويت: الهجوم التركي شمال سوريا تهديد لأمن المنطقة

المواطن - متابعة

أكدت الكویت، مساء أمس الأربعاء، أن العملیات العسكریة التركیة شمال شرقي سوریا تعد تھدیداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، داعیة إلى الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخیار العسكري.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكویتیة إن “العملیات العسكریة التركیة شمال شرق سوریا تعد تھدیداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة وتصعیداً من شأنه أن یقوض فرص الحل السیاسي الذي یسعى إلیه المجتمع الدولي والذي حقق مؤخراً تقدماً ملموساً بتوصل المبعوث الدولي إلى تشكیل اللجنة الدستوریة التي ستحدد مستقبل الشعب السوري”، وفق وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

كما دعا كافة الأطراف إلى “الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخیار العسكري حتى لا تنزلق الأوضاع إلى ما یضاعف المعاناة الإنسانیة لأبناء الشعب السوري الشقیق وحتى یتحقق الحفاظ على استقلال وسیادة سوریا وسلامتھا ووحدة أراضیھا”.