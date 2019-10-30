الكويت تدرج 21 كيانًا إيرانيًا و4 أشخاص كجماعات إرهابية
استكمالًا لقرار مركز استهداف تمويل الإرهاب بقيادة المملكة

الكويت تدرج 21 كيانًا إيرانيًا و4 أشخاص كجماعات إرهابية

2019/10/30
الساعة 7:40 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أصدرت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في وزارة الخارجية الكويتية قرارًا بإدراج 21 كيانًا وأربعة أشخاص كجماعات إرهابية وذلك ضمن إطار جهود الكويت في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنه تم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية “الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع المملكة العربية السعودية” إضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب (البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات).

وأضافت أن هذه الإجراءات تعد استكمالًا للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الإرهاب كما أنها تأتي تأكيدًا لحرص الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدًا لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز.

وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور الكويت وقوانينها وأنظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية في الدولة وذلك وتنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.


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