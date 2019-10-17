الكويت : مستعدون لاستضافة جولة مفاوضات جديدة بين اليمنيين

المواطن - متابعة

أعلن مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، استعداد بلاده لاستضافة جولة مفاوضات جديدة بين اليمنيين.

جاء ذلك خلال اطلاع المنظمة الأممية اليوم على الموقف الراهن في اليمن والدور الذي يقوم به المبعوث الأممي وفرق الإغاثة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس، أكد أن جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تدعم مباحثات السلام اليمنية.

وأطلع المبعوث الأممي مجلس الأمن الدولي على آخر التطورات على الساحة اليمنية مشيرًا إلى أن جهود الفريق الأممي في الحديدة ساعدت في خفض العنف.

من جانبه قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، في الأمم المتحدة: نشكر السعودية على دعم الأمم المتحدة لمواجهة الوضع الإنساني في اليمن.

وكانت الكويت استضافت جولة سابقة من المفاوضات بين طرفي الأزمة في اليمن لكن تعنت الحوثيين حال دون نجاح هذه المفاوضات.