اللواء حسان .. آخر أدوار طلال الحربي

المواطن – الرياض

أصبحت شخصية اللواء حسان في الجزء الثاني من مسلسل العاصوف هي الدور الأخير الذي ظهر به الفنان طلال الحربي الذي وافته المنية يوم أمس الأحد.

وكان من المتوقع أن يظهر طلال الحربي في مسلسل بنات الملاكمة – الجزء الثاني الذي يجري تصويره الآن لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الأجزاء التي تم تصويرها كافية لعرض الدور أم سيتم حجبه بعد وفاة الممثل.

وكان ابن طلال الحربي قال في تصريحات صحفية نقلتها العربية إن والده كان قد انتهى من تصوير مشاهده بالجزء الثاني من بنات الملائكة في أبو ظبي الأسبوع الماضي، وعاد إلى المملكة يوم الجمعة، وخرج يوم السبت هو وزوجته وابنه، وتعرضوا لحادث مروري، فأوقفوا السيارة على اليمين وخرجوا لتفقد الأضرار، وأثناء ذلك جاء سائق متهور واصطدم بالفنان الحربي الذي فارق الحياة في الحال.

والمعروف أن طلال الحربي هو ممثل ومذيع سعودي سابق في إذاعة جدة.

وُلد طلال الحربي في الطائف يوم 4 أغسطس ١٩٥٦م، لأبوين سعوديين، وهو حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام ١٩٨٥.

أعد طلال الحربي وقدم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية منها رحلة في حياة فنان وألف مبروك وفي ذاكرتهم وقصة نجاح، وله العديد من المسلسلات السعودية والمصرية، وهو حاصل على دورات في الفنون المسرحية وصناعة الأفلام.

من أشهر الأدوار التي قام بها والتي علقت في ذهن المشاهد العربي هو دور اللواء حسان في الجزء الثاني من مسلسل العاصوف الذي عُرض في رمضان الماضي حيث شارك ضمن قوات الأمن التي قامت بتحرير الحرم المكي من قبضة جهيمان وزمرته.