“اللي طفشان وين يروح” .. تعليقات تموت من الضحك

المواطن - الرياض

تفاعل العشرات من المغردين عبر وسم “اللي طفشان وين يروح”، بتعليقات ساخرة، في محاولة لمواجهة الملل الذي قد يعتري البعض، كما قدم البعض مقترحات للخروج والتنزه وقضاء أجمل الأوقات في أرض المملكة التي تزخر بالجمال والمناطق السياحية الخلابة.

وعلق ظافر الشيبان عبر الوسم بقوله: يروح إلى موسم الرياض، راح تستمع من الآخر هناك أجواء جميلة جدا تنسيك الطفش”.

وعلق حساب موسم الرياض عبر حسابه في “تويتر”، بقوله “تخيل تجتمع بـ أوز العجيب، وتعيش المغامرة اللي بتسافر فيك لعالم الخيال، في استعراض مسرحي موسيقي لـ ويزرد أوف أوز على خشبة مسرح موسم الرياض”.

#تخيل تجتمع بـ أوز العجيب 😍 وتعيش المغامرة اللي بتسافر فيك لعالم الخيال، في استعراض مسرحي موسيقي لـ ويزرد اوف أوز على خشبة مسرح #موسم_الرياض 🎶🧡

لمعلومات أكثر:https://t.co/7wbP6t2xQ4 pic.twitter.com/fIgG7wtSwW — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 15, 2019

بينما علق آخر ساخرًا بقوله: “اللي طفشان يجلس مع نفسه”.

فيما علق آخر بنكتة مضحة قال خلالها: “وحدة تسوق السيارة، اتصلت على زوجها وقالت له: طلعت عندي في الشاشة علامة إبريق شاهي، أيش لازم أسوي، قال لها وقفي على جنب بروح أجيب فطاير زعتر وأجيك”.

يذكر أن علامة (إبريق الشاي) على شاشة السيارة تعني أن زيت المحرك منخفض للغاية، والقيادة في هذه الحالة تدمر المحرك تمامًا، وفي هذه الحالة يجب التوقف تمامًا عن القيادة لحين تزويد السيارة بالزيت المناسب لها.

بينما علق آخر على الوسم بقوله: ” اللي طفشان يروح ينام أحسن”.