المجندات جاهزات لمباشرة العمل في الشرط والمرور وأمن الحرمين

المجندات جاهزات لمباشرة العمل في الشرط والمرور وأمن الحرمين

2019/10/25
الساعة 11:19 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

عبَّر معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، عن سعادته بتخرج عدد من منسوبات الأمن العام اللاتي تلقين تدريبهن وتأهيلهن في المعهد النسوي للأمن العام بمدينة تدريب الأمن العام.

وقال: إن المرأة السعودية قد أثبتت نجاحاً في كثير من ميادين العمل ونحن نحتفل هذا اليوم بتخريج دفعة جديدة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، حفظه الله، على الدعم الكريم لقطاع الأمن العام.

وتابع: كما يسرني أن أتقدم بالتهنئة لكافة الخريجات اللاتي احتفلن بتخرجهن صباح هذا اليوم ليكنّ إضافة مهمة في مسيرة الأمن العام وينضممن إلى إخوانهم رجال الأمن العام الذين سطروا بتاريخ ناصع صفحات من العطاء خدمة للدين ثم المليك والوطن.

كما أثنى معاليه على الجدية التي رافقت فترة التدريب لكافة الخريجات طيلة البرنامج التدريبي وذكرهن بضرورة استشعار المسؤولية والخوف من الله والعمل بروح الفريق الواحد وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن في أي موقع.

جاء ذلك أثناء رعايته صباح الخميس لحفل تخرج الدورة الثانية لمجندات الأمن العام، الذي أقيم بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض والذي يندرج ضمن خطط الأمن العام للاستفادة من العنصر النسائي في عدد من التخصصات الأمنية والفنية للاستفادة منهن في أعمال الأمن العام الإدارية والميدانية في شرط المناطق والمرور وأمن الطرق وأمن المسجد الحرام والمسجد النبوي.

 


هل قرأت هذا ؟
  • الفريق الحربي يرعى تخرج مجندات الأمن العام
    •
  • رابط وشروط القبول والتسجيل على وظائف الأمن العام
    •
  • تعيين العميد الجابري مديراً لشرطة الشمالية
    •
  • فيديو.. قبضة رجال الأمن مصير من تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :