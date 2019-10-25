المجندات جاهزات لمباشرة العمل في الشرط والمرور وأمن الحرمين

المواطن - الرياض

عبَّر معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، عن سعادته بتخرج عدد من منسوبات الأمن العام اللاتي تلقين تدريبهن وتأهيلهن في المعهد النسوي للأمن العام بمدينة تدريب الأمن العام.

وقال: إن المرأة السعودية قد أثبتت نجاحاً في كثير من ميادين العمل ونحن نحتفل هذا اليوم بتخريج دفعة جديدة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، حفظه الله، على الدعم الكريم لقطاع الأمن العام.

وتابع: كما يسرني أن أتقدم بالتهنئة لكافة الخريجات اللاتي احتفلن بتخرجهن صباح هذا اليوم ليكنّ إضافة مهمة في مسيرة الأمن العام وينضممن إلى إخوانهم رجال الأمن العام الذين سطروا بتاريخ ناصع صفحات من العطاء خدمة للدين ثم المليك والوطن.

كما أثنى معاليه على الجدية التي رافقت فترة التدريب لكافة الخريجات طيلة البرنامج التدريبي وذكرهن بضرورة استشعار المسؤولية والخوف من الله والعمل بروح الفريق الواحد وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن في أي موقع.

جاء ذلك أثناء رعايته صباح الخميس لحفل تخرج الدورة الثانية لمجندات الأمن العام، الذي أقيم بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض والذي يندرج ضمن خطط الأمن العام للاستفادة من العنصر النسائي في عدد من التخصصات الأمنية والفنية للاستفادة منهن في أعمال الأمن العام الإدارية والميدانية في شرط المناطق والمرور وأمن الطرق وأمن المسجد الحرام والمسجد النبوي.