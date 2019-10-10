المحللون: لا يخدعنا فوز الأخضر على سنغافورة والقادم أصعب

المواطن - محمد سمعه

اتجه العديد من المحليين الرياضيين لمناقشة أداء المنتخب السعودي بعد فوزه اليوم على منتخب سنغافورة بثلاثية دون رد في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وكان المنتخب السعودي فاز بثلاثية وقدم أداء فنيًا مقنعًا لكنه أهدر فرصًا عديدة كانت من الممكن جعل النتيجة تصل إلى أكثر من ثلاثة أهداف.

وعقّب الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز بعد فوز المنتخب السعودي قائلًا: منتخبنا أهدر العديد من الفرص وأضاع فوزًا تاريخيًا على متصدر المجموعة منتخب سنغافورة.

وفي السياق ذاته قال طارق كيال نجم الأهلي الأسبق: صحيح الفوز مهم لكن منتخب سنغافورة ليس بمقياس لنحكم على أدائنا والمنتخب السعودي أجبره على التراجع، وكذلك طريقة المدرب رينارد في إدارة المباراة كانت جيدة.

أما سعد الحارثي نجم النصر السابق فقال: المنتخب منسجم الآن والثبات على التشكيلة يبني شخصية المنتخب، ويجب أن يكون هناك عدل بين اللاعبين طالما هذا اللاعب يؤدي بشكل جيد.

وأضاف الحارثي: يجب الثبات على التشكيل من أجل مصلحة المنتخب.

وعلّق فيصل أبو ثنين نجم الهلال السابق قائلًا: الفوز يعطي المدرب واللاعبين راحة لتلافي الأخطاء وعودة سلمان الفرج وعبدالله عطيف ويحيى الشهري تعطي المدرب خيارات كثيرة، ومباراة فلسطين ستكون صعبة للغاية.

ونجح المنتخب السعودي في الفوز على منتخب سنغافورة بثلاثية دون رد في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي وسنغافورة بتقدم الأخضر بهدف دون رد، حيث تمكن اللاعب عبدالفتاح عسيري من إحراز الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول بعد عمل جماعي رائع.

وأهدر الأخضر فرصة إحراز الهدف الثاني، بعدما أهدر اللاعب عبدالله الحمدان ركلة جزاء مُحققة للمنتخب السعودي في الدقيقة الرابعة والأربعين.

وفي الشوط الثاني نجح نجم الشباب عبدالله الحمدان في فك عقدته بمباراة السعودية وسنغافورة عن طريق إحراز الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة الحادية والستين وذلك بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وعاد اللاعب عبدالفتاح عسيري ليُحرز الهدف الثالث للمنتخب السعودي في مباراة سنغافورة والهدف الثاني له في الدقيقة السابعة والستين عن طريق ثلاث نقلات بين عبدالله الحمدان وهتان باهبري وعبدالفتاح عسيري حيث أودعها الأخير بمنتهى السهولة في شباك حارس سنغافورة.

وأصبح رصيد الأخضر بعد الفوز 4 نقاط، بينما تجمد رصيد سنغافورة عند 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة.