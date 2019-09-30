المحمدي يُركز على الكرات الثابتة والمتحركة

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين، بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني للاعبين.

وبدأ المدرب الوطني صالح المحمدي التدريبات باجتماع سريع مع لاعبي الأهلي في وسط الملعب، شرح من خلاله عددًا من النقاط الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال الحصة التدريبية.

واستهل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحصة التدريبية بإجراء عددٍ من التدريبات اللياقية، قبل أن يؤدي اللاعبون مرانًا فنيًّا متكاملًا من خلال تطبيق عددٍ من الجمل الفنية.

وأوعز المحمدي للاعبين بتسديد الكرات الثابتة والمتحركة خلال مران الأهلي اليوم، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على منتصف الملعب، اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي ستُقام مساء يوم السبت المقبل.