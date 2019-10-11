المدرب الجديد يُنذر بنيران داخل #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تُفكر إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، في التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك المصري من أجل تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي.

وعلى الرغم من النتائج الإيجابية، التي حققها الأهلي مع المدرب الوطني صالح المحمدي لكن إدارة الأهلي تفكر في استقطاب كريستيان جروس.

وكشف الناقد الرياضي خالد البدر عن وجود خلافات بين أحمد الصائغ رئيس الأهلي والأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بالراقي حول استقطاب جروس.

يذكر أن الصائغ يرحب بقدوم جروس لكن الأمير منصور بن مشعل متردد حول قدومه.

وقال خالد البدر عبر حسابه في تويتر: الأمير منصور متردد حول عودة جروس، وأحمد الصائغ مؤيد بقوة عودة المدرب السويسري للأهلي.

وأضاف البدر: بغض النظر عن عودته أو التعاقد منع جهاز فني آخر يبقى السؤال هنا: لماذا هذا الخلاف أو الاختلاف المستمر حتى هذه اللحظة بين المشرف والرئيس؟! هناك طرف ثالث لا يريد لهما الوصول لنقطة اتفاق.

وقالت تقارير صحافية: إن وفدًا من الأهلي بدأ يجهز نفسه للسفر إلى الإمارات للتفاوض مع جروس.

جدير بالذكر أن مشكلة عمر السومة مع المدرب السابق برانكو إيفانكوفيتش جعلت الأمير منصور بن مشعل ينتقد الصائغ، بينما رد الأخير عليه بالنفي في موقف أثار قلق الجمهور الأهلاوي الذي يخشى تجدد نيران الخلافات مرة أخرى في الراقي.

وجرى في عُرف كرة القدم أن المدرب الذي يترك فريقه ثم يعود له مرة أخرى لا يحقق نجاحات كبيرة كما فعل أول مرة، وهذا الأمر ينطبق على جروس الذي حقق مع الأهلي نتائج رائعة في موسم 2015- 2016 بالتتويج بلقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وبعد الموسم التاريخي الذي حقق فيه الراقي الثنائية، رحل جروس عن تدريب الأهلي وعاد مجددًا في موسم 2016- 2017، لكنه لم يترك بصمة جيدة ليرحل بعد ذلك وينتقل لتدريب نادي الزمالك.