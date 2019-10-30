المدني: احذروا طقس جازان 

المدني: احذروا طقس جازان 

2019/10/30
الساعة 11:13 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان محافظات أبو عريش و أحد المسارحة والحرث والداير بني مالك و الدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب ، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً – بمشيئة الله -.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.


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