المدني: احذروا هذه الفعلة في الحفلات

المواطن - الرياض

حذر الدفاع المدني من تلامس بخاخ الثلج مع لهب الشموع أو الشرار لأنه سريع الاشتعال.

وقال المدني: احذروا في الحفلات من استخدام بخاخ الخيوط الثلجية أو البالونات المملوءة بالغازات السريعة الاشتعال مثل غاز الهيدروجين أو المضرة بالصحة مثل غاز الهيليوم والتي تتفاعل مع المصادر الحرارية مثل الشموع أو الولّاعات أو أي مصدر لهب.

وفي وقت سابق، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني ومع قرب فصل الشتاء من خطورة بعض التصرفات التي تشكل خطراً بالغاً على من يمارسها ويحضرها ومن ذلك إشعال النار باستخدام مواد بترولية وفي كميات كبيرة من الحطب دون مراعاة لاشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية.