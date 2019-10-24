المدني يحذر من أمطار جازان : تستمر حتى الثامنة

المدني يحذر من أمطار جازان : تستمر حتى الثامنة

2019/10/24
الساعة 10:37 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً – بمشيئة الله -.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.


هل قرأت هذا ؟
  • لمحبي الأمطار.. هذه أفضل مناطق الهطول
    •
  • شاهد بالفيديو.. أمطار الخير شرق طريف
    •
  • تنبيه لمستخدمي طريق أميرة – المرامية بالمدينة المنورة
    •
  • أمطار رعدية على مكة المكرمة حتى التاسعة
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم