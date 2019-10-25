المدير الرياضي لـ موناكو: مبابي سينضم إلى ريال مدريد
لكي يصبح من أفضل لاعبي العالم

المدير الرياضي لـ موناكو: مبابي سينضم إلى ريال مدريد

2019/10/25
الساعة 12:28 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الرياضي لنادي موناكو الفرنسي، لويس كامبوس، أن لاعب فريقه السابق ومهاجم باريس سان جيرمان الحالي، كيليان مبابي سينضم إلى ريال مدريد الإسباني في المستقبل.

وقال كامبوس خلال تصريحاته لصحيفة “سبورت”: “كيليان مبابي سيلعب يوماً ما في ريال مدريد.. وإذا أردت أن تكون من أفضل اللاعبين في العالم، فعليك التوقيع لصالح ريال مدريد”.

وتابع المدير الرياضي لنادي موناكو تصريحاته قائلًا: “يومًا ما سوف يتقاطع المساران معًا وينضم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد بكل تأكيد”.

ويعد مبابي واحدًا من أبرز اللاعبين الشباب في كرة القدم خلال الفترة الحالية، ويسعى رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز للتعاقد معه منذ فترة.

وكان مبابي قد صرح مؤخرًا، أنه لن يستمر مدى الحياة في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وأنه يفكر في تغيير ناديه خلال الفترة المقبلة.

ويستمر عقد مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، حتى صيف 2022، ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد في مفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.


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