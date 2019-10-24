المراعي تكرم الفائزين بجائزة التفوق الدراسي من طلبة الخليج العربي

المواطن - الرياض

كرمت أمس شركة المراعي ومكتب التربية العربي المتفوقين من طلبة التعليم العام بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن حفل إعلان الفائزين بجائزة التفوق الدراسي والتي استضافتها دولة الكويت تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور حامد بن محمد العازمي، وزير التربية والتعليم العالي الكويتي.

وحضر الحفل كلٌ من؛ الدكتور علي بن عبدالخالق القرني، مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج، والدكتور سعود الحربي، وكيل وزارة التربية في الكويت، وفيصل الفهادي، نائب الرئيس التنفيذي بشركة المراعي، وعدد من السفراء والملحقين الثقافيين العرب في دولة الكويت، بجانب الطلبة المكرمين ومرافقيهم.

وتسعى جائزة التفوق الدراسي، التي تقام للعام الثاني عشر برعاية المراعي، إلى تعزيز التفوق والإبداع في صفوف طلبة دول مجلس التعاون وتنمية قدراتهم ومواهبهم وفتح أبواب المنافسة أمامهم، إذ تجسد الجائزة اهتمام القطاع الخاص بالتعليم وصناعة إنسان الغد.

قال فيصل الفهادي نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي “إن الشركة تعتبر جودة العنصر البشري المحرك الرئيس لنمو واستدامة المجتمعات، معربًا عن سعادته بالشراكة المثمرة مع مكتب التربية العربي في رعاية هذه الجائزة، ضمن برنامج المراعي للمسؤولية الاجتماعية والذي محوره الأساس التعليم وتطوير الكوادر البشرية”.