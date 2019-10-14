المراعي تنظم ماراثونًا للموظفين بمدينة حائل

المواطن - حائل

نظمت شركة المراعي ماراثون لموظفيها بمدينة حائل الأسبوع الماضي بمشاركة أكثر من 100 موظف احتفالًا باليوم العالمي لمكافحة السمنة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، والدفاع المدني، والهلال الأحمر، والشرطة، وهيئة الرياضة وعدد من الجهات الحكومية.

ويأتي هذا الماراثون ضمن الأنشطة الرياضية والترفيهية لمنسوبي الشركة التي تهدف إلى تعزيز الروح الإيجابية والترابط بين الموظفين في بيئة العمل والتوعية بأهمية مكافحة السمنة.

يذكر أن شركة المراعي تدعم العديد من الفعاليات والأنشطة وذلك في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للمراعي والذي تدعم من خلاله الشركة العديد من الفعاليات الرياضية إيمانًا منها بأهمية الرياضة في دعم الصحة العامة، وغرس القيم الإيجابية في المجتمع.