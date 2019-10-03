المراعي سادس أفضل شركة أغذية تقديرًا في العالم

المراعي سادس أفضل شركة أغذية تقديرًا في العالم

2019/10/03
الساعة 10:09 مساءً
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المواطن - الرياض

صنفت قائمة فوربس شركة المراعي ضمن أكثر الشركات التي تحظى بالتقدير على مستوى العالم لعام 2019.

وحلت المراعي في الترتيب السادس ضمن شركات الأغذية وفي الترتيب 123 بين شركات العالم في القائمة التي ضمت 250 شركة عالمية.

وتصدر فوربس سنويًا بالتعاون مع شركة ستاتيستا قائمتها لأكبر 2000 شركة مدرجة في أسواق الأسهم في العالم، وصولًا إلى أفضل ٢٥٠ شركة من حيث الجدارة والتقدير، إذ تتضمن عملية الاختيار استطلاع رأي أكثر من 15000 مشارك في أكثر من 50 دولة، على أساس الجدارة بالثقة، والسلوك الاجتماعي، وقوة منتجات وخدمات الشركة، ومدى أدائها.

جدير بالذكر أن شركة المراعي تعد أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في المنطقة، فضلًا عن ريادة منتجاتها في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وقد حققت الشركة في عام 2018 دخلًا صافيًا يقدر بمليارَي ريال سعودي ومبيعات وصلت إلى 13.7 مليار ريال سعودي.


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