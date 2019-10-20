المرور: استعمال المركبة في غير أغراض الرخصة مخالفة

المرور: استعمال المركبة في غير أغراض الرخصة مخالفة

2019/10/20
الساعة 9:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد المرور أن استعمال المركبة لغير الأغراض التي رُخصت من أجلها مخالفة مرورية.

وأوضح المرور أن هذه المخالفة وردت عقوبتها في جدول المخالفات المرورية رقم 4.

كما شدد المرور على أن القيادة على الطريق بمركبات مخصصة للاقتناء مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات المرورية رقم 4.

في سياق آخر، أعلن المرور تطبيق المخالفات المرورية على السيارات التي تحمل لوحات أجنبية اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2019م، حيث سيتم رصد المخالفات المرورية إلكترونيًّا على السيارات التي تحمل لوحات أجنبية، وستحصل قيمة المخالفات المرورية قبل مغادرة أراضي المملكة.


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