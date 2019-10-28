المريسل: #الهلال لعب بـ 30 ٪ من قوته فلا تعطوا الأمر أكبر من حجمه

المريسل: #الهلال لعب بـ 30 ٪ من قوته فلا تعطوا الأمر أكبر من حجمه

2019/10/28
الساعة 2:52 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

برر الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، هزيمة نادي الهلال أمام النصر في ديربي الرياض بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدًا أن الهزيمة لا تعدو كونها 3 نقاط.

وكتب المريسل، “جمهور النصر، جمهور الهلال، انتهت مباراة كانت مجرد 3 نقاط، لكن يجب أن نعلم بأن الهلال لعب بـ 30٪ من قوته بسبب نهائي آسيا، لا تعطوا الأمور أكبر من حجمها هي 3 نقاط فقط، الآن لنقف جميعنا مع ممثل الوطن وندعمه ونقف ضد من يشكك في لاعبيه ومدربه، فلو كان النهائي غير موجود لكان فوزًا تاريخيًا للهلال”.

وكان الهلال تلقى هزيمة من النصر بالأمس بهدفين لهدف في بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في ديربي الرياض.


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