المريسل: لهذه الأسباب الهلال الأقرب للتتويج بطلاً لآسيا

المواطن - الرياض

بعد أيام قليلة من تصدره الترند عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بوسم “عبدالعزيز المريسل يثير التعصب الرياضي”، بسبب مقطع متداول أظهر تهجمه على نادي الهلال، زاعماً أن النادي مكروه وأنه يتمنى خسارته كلما لعب خارج الأرض، عاد الإعلامي الرياضي بتغريدات جديدة لكنها تحمل هذه المرة توقعات قوية بتتويج الهلال بطلاً لأندية آسيا.

وكتب المريسل مدللاً على توقعاته بأن “أوراوا يعلن غياب لاعبه المحوري تاكويا ولن يلعب ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

كل المعطيات تقول الهلال بطل آسيا 2019، واضح أن مقولة العالمية صعبة قوية ستتوقف، مبروك جمهور الهلال الوصول للعالمية كثالث فريق سعودي وسابع فريق خليجي و14 فريق عربي”.

وأضاف في تغريدات متتالية، مستعرضاً إحصائيات يبدو منها ضآلة مستوى أحد لاعبي أورورا النادي الياباني الذي ينافس الهلال على البطولة، “حتى تعلم سبب ثقتي في وصول الهلال للعالمية شاهد الإحصائيات للاعب المحور تاكويا في أوراوا الذي سيغيب بسبب الإصابة

شارك: 9 مباريات | 9 أساسياً

– 0 أهداف

– 1 اسيست

– %50 دقة الكرات الطويلة

– %62 التحامات ناجحة

– %87 دقة التمريرات

– 9 صناعة فرص

– 5 أخطاء”.

وواصل المريسل قائلاً: “كنت أقول إن الهلال سيفوز في الرياض 3 وبعد إيقاف حارس أوراوا (نيشيكاوا) بسبب تراكم الكروت قلت الهلال سيفوز 5، “نيشيكاوا” حصل على جائزة أفضل لاعب في دور نصف النهائي بتقييم (8.7) فقد تصدى لـ8 تسديدات وهو الرقم الأعلى في مباريات الأدوار الإقصائية وثالث أعلى رقم في البطولة هذا العام”.

والهلال على موعد مع فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني في الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، بعد أن أقصى الفريق الياباني منافسه جوانغزو إيفر غراند الصيني في دور الأربعة بالتفوق ذهاباً وإياباً.

ويبحث الهلال عن حصد اللقب الآسيوي الغائب منذ سنوات طويلة، ولكن الأحلام الزرقاء تصطدم بسرعات وقدرات محاربي الساموراي من لاعبي فريق أوراوا ريد دياموندز.