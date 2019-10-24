المريسل يثير التعصب الرياضي ويعلق : واحد دافع 150 ريالاً ورافع الهاشتاق!
اعتبره البعض من هواة زيادة الاحتقان بين الأندية السعودية

المريسل يثير التعصب الرياضي ويعلق : واحد دافع 150 ريالاً ورافع الهاشتاق!

2019/10/24
الساعة 11:34 صباحًا
- ‎فيالرياضة, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل لا تهدأ أزماته.. هكذا يقول جمهور الكرة، فمن تغريدة غامضة يتبنى فيها مهاجمة الهلال بشكل غير مباشر وبين هجوم وسخرية على رئيس نادي الشباب خالد البلطان انتهاء بما رآه جمهور كرة القدم إثارة للتعصب الرياضي بجملته “الهلال السعودي مكروه”.

تصريحات عبدالعزيز المريسل القديمة المتجددة أثارت اللهب بين المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الذين اعتبروا أن المريسل من هواة زيادة الاحتقان بين الأندية السعودية، أو أن لديه ثاراً خاصاً مع الهلال وجماهيره يدفعه لمهاجمة الفريق بهذه الطريقة المستمرة.

فهد حماد الشامان أحد المغردين وسط حالة السخرية والهجوم على الإعلامي الرياضي قال:  “المريسل يحاول ان يتسلق الشهرة عن طريق زعيم آسيا .. الحربي والنوفل اعطوه درس لان ينساه”، فيما استمر جمهور الهلال في التعاطي مع حديث المريسل بكوميكسات ساخرة.

العجيب أن الوسم الذي احتل الأعلى تداولاً عبر “تويتر”، أثار الإعلامي نفسه للرد عليه، حيث قال المريسل مستخدماً الوسم نفسه: ” يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، وش مناسبة هذا الهاشتاق اللي طالع ترند !؟، المشكلة انه رفع بتغريدات تجارية، يعني واحد دافع 150 ريال ورافع الهاشتاق، عموماً، واثق الخطوة يمشي ملكاً، و الحمدلله راضي عن طرحي مؤخراً، و الله يحلل و يبيح كل من اساء”.

 


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