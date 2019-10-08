المسحل: تريساكو سيشرح للأندية خطة التحكيم والحكم السعودي مطلوب

المسحل: تريساكو سيشرح للأندية خطة التحكيم والحكم السعودي مطلوب

2019/10/08
الساعة 8:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: إن عودة الحكم السعودي لتحكيم مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أصبحت مطلوبة.

وتحدث المسحل لوسائل الإعلام قائلًا: لن نتعجل عودة الحكم السعودي، إذا كانت لجنة التحكيم ترى أن عودته في الموسم الحالي جيدة فسيعود والعكس صحيح.

وأضاف المسحل: فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام سيقوم بشرح خطة التحكيم ولجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، وهذا جيد من أجل ضمان تحقيق العدالة لجميع الأندية، وسنُقيم مؤتمرًا صحافيًّا في كل شهر لشرح الأخطاء التحكيمية والرد على جميع استفسارات مسؤولي الأندية.

وتابع المسحل: الحكم السعودي يُطلب منه إدارة مباريات مصيرية في قارة آسيا مثل استدعاء الحكم السعودي تركي الخضير لإدارة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي وهذا معناه أن الحكم السعودي لم يفقد الثقة بنفسه.


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