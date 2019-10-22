المسحل يبارك لـ #الهلال ويتمنى تتويجه بالآسيوية

المواطن - مروة نبيل

أجرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اتصالًا هاتفيًّا برئيس نادي الهلال فهد بن نافل لتهنئته بتأهل الفريق الأول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على حساب السد القطري بنتيجة 6/ 5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبو الهلال في مباراتي الذهاب والإياب من نصف نهائي البطولة الآسيوية، والذي توجوه بالتأهل إلى المباراة النهائية.

وأعرب ياسر المسحل عن أمله في أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره بنجاح ويحقق كأس دوري أبطال آسيا ليضيف إنجازًا جديدًا للكرة السعودية.