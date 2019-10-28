المسعود عن فوز الشباب: نتيجة مرضية أمام خصم صعب

المواطن - مروة نبيل

هنأ مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، أحمد المسعود، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الفوز على شباب الأردن بهدف دون رد.

ولعب الشباب ضد شباب الأردن على إستاد الأمير خالد بن سلطان، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وفاز بهدف نظيف سجله حسن معاذ في الدقيقة 89.

وعلق مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب على فوز الليوث اليوم، قائلًا: “مبروك لليوثنا.. نتيجة ذهاب مرضية من أمام خصم صعب.. وبإذن الله يتأكد التأهل في عمّان الأسبوع المقبل”.

وتابع أحمد المسعود تغريدته عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “كل الشكر للاعبي الشباب الذين أهدوا محبيهم الانتصار الخامس على التوالي”.

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد شباب الأردن على ملعب الملك عبدالله في عمان، يوم 8 من شهر نوفمبر المقبل، في إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويسعى الليوث لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على اللقب.