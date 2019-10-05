المسند: عدة أيام وتودع الشرقية والوسطى حرارة الأربعينات

المواطن - الرياض

توقع الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن تودع المنطقة الشرقية والوسطى درجة حرارة الأربعينات خلال أيام.‎‏

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بقى عدة أيام وتودع الشرقية والوسطى عتبة الأربعينات”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير. الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها, كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من شرق وسط المملكة, في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.