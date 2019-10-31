المصارعة أم ليلة بيروت؟.. عاصي الحلاني يضع تركي آل الشيخ في مأزق!

المواطن - أحمد سعيد - الرياض

“بكرة أروح المصارعة”، تغريدة أعلن فيها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أنه سيحضر الفعالية الخاصة بالمصارعة الحرة للمحترفين ضمن فعاليات موسم الرياض، قائلًا: “بكرة بروح المصارعة.. هوجن وأندر تيكر ورك فلير ونجوم في رياض.. مستحيل أفوتها”.

لكن المطرب عاصي الحلاني، رد على تغريدة تركي آل الشيخ طالبًا منه ألا يفوت ليلة بيروت، التي يحييها كبار مطربي الفن في لبنان والتي دعا العاصي بالأمس الجماهير لحضورها، حيث تشهد تلاقي عاصي وديانا حداد ونجوى كرم وملحم زين.

وكتب عاصي ردًا على تغريدة الشيخ، قائلاً: “بس هيك نحنا منخسر معاليك تكون معنا بليلة بيروت حتى تنور سهرتنا ونفرح بحضورك”.

ويحتفل موسم الرياض على الطريقة اللبنانية بحفل غنائي ضخم، يضم نجوم الغناء اللبناني، وهم: عاصي الحلاني، ونجوى كريم، وديانا حداد، وملحم زين، وتتميز ليلة بيروت بكونها تناسب جميع الأذواق، وتقام بمنطقة الرياض بوليفارد، على مسرح أبو بكر سالم.