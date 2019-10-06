المصريون بعد تعثر مفاوضات سد النهضة : النيل حياتنا

المصريون بعد تعثر مفاوضات سد النهضة : النيل حياتنا

2019/10/06
الساعة 3:14 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - سعد البحيري

عبر العديد من المصريين عن مساندتهم دولتهم في أي إجراء تقوم به للحفاظ على حصتها من المياه بعد وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود.

ومن خلال وسم سد النهضة تبارى المصريون في التعبير عن مشاعر التأييد والمساندة والدعم للدولة تجاه التعنت الإثيوبي الرافض للمطالب المصرية.

وتتركز نقطة الخلاف الرئيسية بين مصر وإثيوبيا على المدة الزمنية اللازمة لتعبئة خزان سد النهضة حيث تطالب مصر بتمديد هذه المدة إلى 7 أو 10 سنوات بدلًا من 4 سنوات، فيما ترى إثيوبيا أن التمديد يؤجل خطط التنمية.

في البداية قال جمال سالم: وفقًا للمعاهدات الدولية الخاصة بتوزيع حصص مياه النيل الموقعة بين دول المنبع والمصب لا يحق لأى من الدول الضرر بحق الدول التي يمر فيها مجرى النيل.

وتابع: كلنا جيش مصر نعلنها صراحة وبكل جدية من حق مصر الدفاع عن حصتها وحياتها دون النظر لأى اعتبارات أخرى النيل حياتنا .. كلنا مصر لن نتفرج.

وقال محمد مكي: “من المُفارقات المُضحكة أن تتأزم قضية سد النهضة عشية ذكرى انتصارنا العظيم التاريخي على سد بارليف المنيع باستخدام المياه من 46 سنة”.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعلن أمس أنه تابع عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذى لم ينتج عنه أي تطور إيجابي.

وأكد الرئيس المصري أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا.


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